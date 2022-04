Cedryc AYA

Je recherche actuellement un poste de Middle office commercial dans le secteur bancaire.

Je connais les titres financiers et les produits financiers.

Obtention de la Certification Professionnelle AMF ( Autorité des Marchés Financiers) depuis juillet 2016



J'ai le sens du contact, j'écoute attentivement mes clients et détecte leur besoin.

Je suis organisé, je prépare à l'avance chacun de mes rendez-vous.

J'aime le travail en équipe, je collabore facilement avec mes collègues.



Adaptable, j'ai exercé dans des secteurs divers comme la Hifi embarquée, le BTP, la grande distribution, le prêt-à-porter qui m'ont permis de mieux appréhender les différentes typologies de clients: particuliers et professionnels.



Aujourd'hui, mon objectif professionnel est de mettre à profit toute mon expérience comme conseiller commercial, au sein d’une structure performante qui soit capable d’intégrer, de former et de me faire évoluer tout au long de ma carrière.



"L’expérience, ce n’est pas ce qui nous arrive, c’est ce que nous faisons avec ce qui nous arrive." Citation de Aldous Huxley



Mes compétences :

Utilisation d'outils bureautiques

Typologie des clients/consommateurs

Stratégie commerciale

Techniques de vente

Techniques de management

Argumentation commerciale

Reporting d'activité

Technique de négociation commerciale

Techniques commerciales

Techniques de gestion commerciales

Lecture de tableau de bord et d'indicateurs de sui

Développement commercial

Procédures d'appel d'offres

Gestion comptable et administrative

Management

Droit commercial

Vente

Négociation commerciale

Réglementation bancaire

Analyse financière

Banque

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Finance

Gestion des relations interpersonnelles