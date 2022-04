Suite à plus de 10 ans d'expérience dans l'univers du luxe, des Parfums et la Cosmétique, j'ai créé l'agence C&S Training "si l'on parlait beauté...". Cette agence de location de service dans le domaine de la parfumerie sélective a pour vocation de faire partager au plus grand nombre un savoir faire dans les domaines de la vente, le conseil et la formation.



Mes compétences :

Beauté

Conseil

Éthique

Formation

Formation vente

Vente

Vente conseil