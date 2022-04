Célestin BELLACICCO

- BTS Professions Immobilières à Rennes en 2001.

- Négociateur BRIT IMMO en 2003, 2004 et 2005.

- Manager à l'agence BRIT IMMO de Kergonan en 2006.

- Gérant de la SARL PARIS BREST spécialisée en Home Staging, coordination de travaux et rénovations de biens immobilier de 2007 à 2010.

- Création et Gérant de OCEANE IMMOBILIER en novembre 2006.

Transactions, locations et gestion

Agence Rive Gauche - 43 bis rue d'Aiguillon 29200 BREST

Tel : 02 98 43 11 11



Création d'un établissement secondaire

Agence Rive droite en 2010 - 19 rue de la Porte 29200 BREST

Tel : 02 98 31 00 00



Mes compétences :

Dynamique

Immobilier

Négociateur

Gestion

Organisation

Perfectionniste