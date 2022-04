Celestine ONDOA

D'une formation diversifiée en économie, comptabilité et gestion, je suis actuellement intéressée par la finance dans un environnement économique où les enjeux conjoncturels et structurels s'imposent aux entreprises.



Diplômée du master 2 Audit et Finance d'entreprise au sein de l'Ecole de Management de Normandie, je souhaite mettre à profit mes connaissances pratiques et théoriques de l'entreprise face aux enjeux qu'elle doit relever.



Les préoccupations de management et mon attrait pour les systèmes d'information ont suivi mon parcours et m'aident dans les missions qui me sont assignées. Au plaisir d'une collaboration avec vous.



Mes compétences :

Financial Accounting

Normes IFRS

Marchés Financiers

Tableaux de bord

Finance

Business Objects