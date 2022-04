Célia CHAUVET

Conseil en stratégies de marketing et stratégies de communication. Spécialisation webmarketing et médias sociaux.



J'aide les entreprises (startups, TPE, PME) et associations à mettre en place leurs actions de com :

- Gestion de leur budget com et optimisation de leurs investissements

- Mise en place et exécution des actions de communication

- Partage d'un réseau d'experts en communication sur Toulouse et Midi-Pyrénées.



Mes compétences et mes engagements au service de vos projets :

- élaborer et mettre en oeuvre des stratégies et des plans d'actions : marketing, communication et projets digitaux pour développer les entreprises et leur clientèle

- maîtrise des techniques de conseil (audit, positionnement, planification), des techniques de communication (print, web, audiovisuel, événementiel) , des techniques d'animation et de conduite du changement.

- veille continue des tendances TIC, web et médias sociaux

- être à l'écoute et proposer des idées créatives



Ce qui me motive :

-accompagner des entrepreneurs, des dirigeants de TPE/PME et associations dans le développement de leur projet, apporter de la valeur ajoutée aux entreprises

- le digital, le numérique, la communication



Mes compétences :

Management

Communication

Stratégie digitale

Gestion de projet

Médias sociaux

Evènementiel et Relations Publiques

Webmarketing