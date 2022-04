Célia DE SOUSA

Spécialiste de la communication B2B et B2C, j’ai une vision stratégique et opérationnelle de la communication externe, événementielle et des partenariats, pour des leaders dans leurs secteurs d’activité.



Mon parcours se construit dans des organisations professionnelles (CFPB, Mutualité Française, ...) et dans des grands groupes dans les secteurs du transport, de l’énergie et de l’aéronautique (RFF, SNCF, GDF SUEZ/GRTgaz, ONERA…).



Sensible à la Responsabilité Sociale de l’Entreprise et à la relation avec les parties prenantes, je propose la stratégie de communication et des partenariats, conçois les plans de communication et déploie les actions de communication. J’identifie les leviers pour veiller à la réputation de l’entreprise et pour renforcer la visibilité de la marque auprès des publics B2B et B2C.



Je conseille les Directions Opérationnelles dans leurs actions de communication et de leurs partenariats pour valoriser leurs expertises.

Je travaille en partenariat avec des prestataires spécialisés (événementiel, médias, Web, édition…) pour une relation innovante, créative et efficace. Je sais fédérer des équipes autour des enjeux de communication, de partenariats gagnant-gagnant et favoriser le partage des bonnes pratiques.



J’ai réalisé des partenariats sur des projets jusqu’à 4 millions €, comme le lancement du TGV Est Européen à la SNCF, en mettant en place des partenariats avec des grands comptes comme Accor, La Poste, Alstom, EDF, Pommery…



Passionnée par mon métier, j’aime aller jusqu’au bout des projets de communication et des partenariats que j’entreprends et à ce titre j’apprécie cette citation d'Albert Camus « En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. »





Pour me contacter : celiadesousa@yahoo.fr et 06 70 88 43 05





