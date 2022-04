Célia DEMPTON

Acheteuse sur la scène internationale

5 ans d’expérience dans des secteurs d’activités dynamiques et exigeants

Expériences d’achat plurielles & forte sensibilité Produit

Mobilité Nationale et Internationale.



Côté personnalité,

je suis ouverte aux autres, sociale et enthousiaste. J'aime rencontrer de nouvelles personnes et découvrir des choses inconnues. Je n'ai pas peur d'aller au contact des fournisseurs ou clients. Je suis très souvent de bonne composition, facile à aborder et en mesure d'apporter un souffle positif dans une équipe. Je suis heureuse de transmettre et de convaincre. Je dispose aussi d'un bon sens de l'humour et d'une bonne répartie

Je suis également capable d'ouvrir plusieurs dossiers au même moment. .

Je peux m'ennuyer très rapidement dans un endroit ou sur des missions connus. D'où mon besoin constant d'exploration.



Mes compétences :

Sap mm

VBA macro Excel

Export

Acheteur

Sourcing

Logistique

Industrie

Achats

Procurement

International

Approvisionnement

Visual Basic for Applications

SAP SRM

SAP R/3