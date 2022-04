Célia DUBOUCARRÉ

Spécialisée dans le domaine du service clientèle et de la formation, j'ai été en charge chez Lancel de la gestion et de l’analyse de la rubrique « Contact » du site internet et de la résolution des litiges en France et à l’international.

En tant que chargée de clientèle customer service, j'ai également proposé des axes d’amélioration sur la présence en ligne du service clientèle et de la procédure après-vente.



Mon objectif a été d’améliorer le fonctionnement du service après-vente, d’apporter des solutions personnalisées aux clients dans le but de les satisfaire et de les fidéliser.



Je recherche actuellement un poste de responsable relation clientèle, de chargée de projet customer service ou de formatrice internationale.



Participer à l’élaboration de la stratégie du service clients, la développer et la déployer auprès des différents réseaux de distribution, gérer des projets destinés à renforcer l’excellence du service clients et représenter une marque à travers son univers et ses produits sont des activités qui me sont source de motivation.



Mes diverses expériences ont développé chez moi capacités d’analyse, prise de décision, force de proposition, autonomie et adaptabilité.





Mes compétences :

Connaissance de l'organisation d'un SAV

Expertise de la relation client

Résolution des litiges: proposition de solutions

Force de proposition: outils de formation SAV

Satisfaction clients

Adaptation linguistique de la relation clients

Analyse des besoins