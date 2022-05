Tene EMILE

Cadre comptable expérimenté, dynamique et rigoureux.

Mon expérience de dix neuf ans dans plusieurs sociétés, m’appris à travailler en toute autonomie. J’ai pu mettre en pratique mes solides connaissances comptables et fiscales me permettant aujourd’hui de prendre en charge toute la comptabilité d’une entreprise jusqu’au bilan, à l’établissement de la liasse fiscale et à la consolidation des comptes sociaux.

De plus, ayant eu à intervenir dans des entreprises aux statuts juridiques variés et dans divers secteurs d’activités, j’ai pu développer mes facultés d’adaptation.

Je maîtrise plusieurs logiciels comptables ( SAGE Comptabilité, SAARI, SYBEL, COMPTAREL, CIEL ), la suite logicielle WINDOWS ( Word, Excel, Powerpoint ) et je pourrais rapidement être opérationnel sur tout nouveau système en me formant.

Je vous laisse le soin de découvrir mon parcours à la lecture de mon C.V , j’aurais le plaisir de pouvoir en discuter avec vous lors d’un entretien à votre convenance étant disponible immédiatement.

Dans cette attente , je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées



Mes compétences :

Consolidations

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

COMPTAREL

BPCS

Sage

Accounts Payable

Sieges

Accruals