Preux MICHAEL

Après une formation technique qui est passée par un Baccalauréat S.T.I et un BTS M.A.I j'ai poursuivi mes études en alternance afin d'obtenir une licence en Qualité-Sécurité-Environnement.



J'ai occupé pendant plus de quinze ans le poste de manager qualiticien pour être à présent responsable production/technique. Durant mon parcours j'ai pu mettre en place et appliquer divers outils de management industriels (LEAN, 5S...). J'ai également conduit de nombreux groupes de travail afin d'instaurer et perdurer un ensemble de certifications telles que les normes ISO, EN et QSE qui sont aujourd'hui des preuves d'engagements forts d'une entreprise envers ses clients et ses employés.



Mes différentes missions au sein de divers secteurs d'activités (plasturgie, mécanique, hydraulique, agroalimentaire, maroquinerie de luxe, aéronautique) m'ont permis d'accroître mes capacités d'adaptation, mon esprit de management, de communication et de mettre au fait de la résolution de problèmes humains, techniques, organisationnels et financiers.



Mes compétences :

Esprit d'analyse

Polyvalence – Rigueur – Méthodes

Gestion de la qualité