Celia ERNST

Bonjour,

Traductrice dans l'audiovisuel et formatrice en langues pendant de nombreuses années, j'ai ajouté une corde opérationnelle à mon arc il y a 4 ans en devenant assistante de direction bilingue d'abord dans le domaine du courtage en assurance, puis au sein d'une ONG et dans les secteurs bancaire et consulting RH.

J'ai pour atouts une excellente maîtrise de l'anglais et une bonne connaissance du portugais et de l'espagnol ainsi qu'un sens très développé du contact et du service. Dynamique et déterminée, j'ai également le goût du travail bien fait, de l'intuition et l'esprit d'analyse. Je suis aussi d'une grande adaptabilité dans tous les contextes de travail et j'ai la capacité de travailler à un rythme intensif tout en respectant des délais courts.

Mes domaines de prédilection sont les langues, les nouvelles technologies et l'audiovisuel ainsi que l'industrie pharmaceutique et cosmétique.

Si vous souhaitez en savoir plus, merci de bien vouloir me contacter.





Mes compétences :

Publicité

Traduction

Communication

Cinéma

Presse

Audiovisuel

Médias