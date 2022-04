Célia FARAUD

Suite à un parcours de Technicienne Chimiste, je me suis orientée vers une carrière commerciale et marketing. Souhaitant combiner mes deux formations, j'ai intégré l'entreprise Natural Plant Protection pour les aider à développer les ventes de la gamme palmier tout en mettant à profit mon esprit et mon raisonnement scientifique.



Mes compétences :

Chromatographie

Biomatériaux

Chimie organique

RMN

Spectroscopie

Polymères

Composites /Métaux

Chimie

Formulation

Matériaux

Commercial

Technico commercial

Commerce