Célia FOREST

Riche d'une expérience de 19 ans au sein du laboratoire IPL Atlantique, je présente des capacités réelles d'adaptation et d'intégration sur des fonctions variées :



MICROSCOPIE (Alimentation animale)

- Développement et validation des méthodes internes de détection et de quantification des matières

premières des aliments pour animaux.

- Obtention de l'accréditation Cofrac (LAB GTA 25).

- Représentation du laboratoire au niveau national et international.

- Participation au groupe de travail pour la mise en place technique des évolutions règlementaires

( Laboratoire de contrôle officiel pour la détection par microscopie des Protéines Animales

transformées).



ECOTOXICOLOGIE

- Obtention de l'accréditation Cofrac (LAB GTA 23) pour la détermination de l'inhibition de la mobilité de

Daphnia magna straus, essai de toxicité.



VALIDATION TECHNIQUE

- Validation technique des rapports d'analyses agroalimentaires dans le cadre du Cofrac.



QUALITE - METROLOGIE

- Mise en oeuvre, suivi de l'application du système qualité et sécurité, gestion du matériel selon

NF EN ISO/CEI 17025.

- Auditrice interne.



MANAGEMENT

- Anime et mobilise le personnel (jusqu'à 5 personnes).

- Assure la formation (2 personnes) et son maintien.

- Optimise la productivité, respect des délais.

- Maîtrise les méthodes et les procédures techniques, leurs objectifs, l'évaluation de leurs résultats, les

écarts de production.

- Elabore les documents de suivi : rapport d'encadrement, tableau de bord.



Mes compétences :

Management

Qualité - métrologie

Validation technique résultats agro

Microscopie Aliments des animaux