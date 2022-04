Celia FYOT

Madame, Monsieur,



Travaillant dans le domaine des ressources humaines depuis plusieurs années (recrutement, licenciement, paie, audit droit social, formateur…) j’ai pu acquérir de nombreuses connaissances.



Afin de compléter celles-ci, j’ai décidé de suivre une spécialisation par le biais d’une licence professionnelle « Gestion de la paie et du social ».



Mes connaissances en droit social, en gestion du personnel, ainsi que mes expériences dans le domaine administratif, le commerce et le management me permettent d'être polyvalente.

Mon sens aigu de la communication, allié à ma curiosité et mon goût de la connaissance dans des domaines variés, me permettent quotidiennement de faire face à différents types de décideurs et de m’y adapter naturellement. Ma capacité à fédérer, mon sens des priorités et de l’organisation sont autant d’atouts que je compte mettre à la disposition de votre société.



Très organisée, sérieuse et rigoureuse, faire partie de votre service, me permettrait de travailler dans un domaine qui m'intéresse tout particulièrement.

Riche de ces expériences variées, je souhaiterais vivement vous faire part de ma motivation et de ma volonté d’engagement lors d’un entretien.



Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.



Mme Célia Fyot



Mes compétences :

Pack office

Formateur

Commerce

Audit

Management

Espagnol

Droit

recrutement