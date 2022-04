Célia GRANDSIRE

Diplômée du Master Achats Internationaux et Innovation (MAI) de Kedge Business School, je suis en recherche active d'un poste d'acheteur dans la région de Paris.



Je dispose d’une expérience de deux ans dans les achats dans le domaine du service et de l’industriel. En effet au cours de ma formation j’ai effectué un an d’alternance dans le groupe Carrefour en tant qu’Acheteur Voyages et une autre année dans le groupe Laposte en tant qu’Acheteur Industriel.



Ma motivation, mon adaptabilité et ma rigueur me permettront d’atteindre les objectifs fixés par l’équipe professionnelle.



Je suis à l'écoute de toutes opportunités.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Aisance relationelle

Achats