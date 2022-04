Celia HUMEZ MBENGUE

Expert Démographe, promotion 2007 Idup, Panthéon Sorbonne.

J'ai effectué deux ans de stage en entreprise en tant que chargée d'études, j'ai une expérience de 3 ans dans la Marine Nationale, en tant qu'Officier, chef de la cellule des flux et effectifs. Depuis Octobre 2010, je suis en poste d'ingénieur d'études/ Statisticienne, au sein du Ministère de l'Education Nationale.



Mise en place d’études qualitatives et quantitatives, création d’indicateurs spécifiques, analyse des données transversales et longitudinales, projections, développement de projets et politiques décisionnelles, suivis de cohorte, pilotage des flux font partie de mes compétences.



Mes outils :



Langues : - Anglais écrit, lu courant (contrôle d’aptitude en Anglais : mention bien).

- Allemand écrit, lu, parlé niveau scolaire.



Informatique : Maîtrise de SAS, Sphinx, Business Object, Access, expert Excel, Word, PowerPoint, Map-info, Internet.

Je suis également formatrice Excel pour les étudiants de Master 2 et les personnels de l'Université.



