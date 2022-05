Sandrine PITOT

Rigoureuse, fiable et sociable, 10 années d'expériences professionnelles dans les études m'ont permis d'acquérir les compétences suivantes :

• Gestion de projets

• Collecte et traitement de données : recherche bibliographique, collecte et analyse d'indicateurs statistiques, réalisation d’enquêtes

• Valorisation de données : animation de sites internet, présentations orales de résultats, rédaction de rapports d'études, de tableaux de bord, d’articles et de diagnostics territoriaux

La diversité des thématiques que j'ai eu l'occasion d'aborder au cours de mon parcours me permet d'être une collaboratrice polyvalente disposant d'une grande capacité d'adaptation.

N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse ou si vous souhaitez échanger sur nos expériences respectives.



Mes compétences :

Analyse de données

Gestion de projet

Rédaction, relecture

Statistiques

SAS, Stata

Gestion de site web

Travail en équipe

Enquêtes quantitatives