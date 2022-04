Juliette RÉGNIER

Diplômée en Anthropologie, Management de la Communication, et ayant obtenu dernièrement un diplôme de dirigeant de structures d'insertion par l'activité économique (SIAE).

Mes expériences professionnelles s'inscrivent dans plusieurs domaines (l'information, communication, le développement des Ressources Humaines…). L'apport de l’Économie Sociale et Solidaire s’est imposé à moi de fait et me permets aujourd’hui d’éclairer mes interventions, d’apporter une vision alternative et originale dans le cadre de la conduite de projet



Mes compétences clés :

- Management de projet, gestion équipe projet

- Développement de partenariats institutionnels, opérationnels, et, économiques / Coopération externe

- Développement commercial et économique

- Optimisation des supports d'insertion

- Coopération interne, Professionnalisation des équipes, formalisation, méthodologie, pilotage de l’action sociale...

- Organiser, adapter et gérer les moyens techniques et économiques (recherche financement, audit...)



Mes compétences :

Analyse et évaluation

Intervention et conseil stratégique

Information, sensibilisation et communication

ingénierie d'enquête

Diagnostic/décryptage