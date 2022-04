Celia KEIL

Mettant en avant la polyvalence que reflète mon parcours, je recherche activement un poste, je propose ma collaboration et mon expérience du terrain afin de suivre la bonne application des règles de l'entreprise dans un soucis de satisfaction du client.

Mes fonctions précédentes de responsable opérationnelle dans différentes sociétés attestent de mon expérience diversifiée et de ma capacité d’adaptation au milieu environnant. Titulaire d’une licence d’animation et gestion de la Qualité, j’ai acquis de solides connaissances dans ce domaine, ce qui me donne un sens aisé du relationnel.

Autonome, sérieuse et dynamique, je recherche une structure ou je pourrai mettre en application le fruit de mes expériences professionnelles et développer les résultats attendus par la Direction.





Mes compétences :

Audit

Oracle

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Lotus Notes/Domino

Gestion de la relation client

Analyse des besoins

Encadrement

Aisance relationelle

Relation fournisseurs

Gestion des ressources humaines

Gestion du stress

Gestion de la production

Lean

Amélioration de la productivité

Amélioration continue

Reporting

ERP