Celia LAMARQUE

Aujourd'hui, à 34 ans, j'ai choisi de reprendre mes études, afin de d'évoluer dans ma carrière professionnelle. Je suis a la recherche d'une entreprise d'accueil pour un BTS Assistant de gestion en contrat de professionnalisation.



Mes différentes expériences m’ont donné l’occasion de développer mes connaissances sur les techniques de communication et d’accueil envers le public, la gestion du personnel, la gestion de petite entreprise, ainsi que la facturation, commande, gestion de stocks et la vente.



Mon goût pour le travail en équipe, ma capacité d’adaptation, mon dynamisme et ma réactivité sont des atouts qui me permettront de répondre aux missions qui me seront confiés.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Animation des ventes

Fidélisation client

Gestion administrative

Vente

Accueil des clients

Gestion des stocks

Animation

Soins esthétiques

Suivi clientèle