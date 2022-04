Celia LAMARRA

Issue de formation commerciale, je recherche actuellement un poste d’assistante commerciale dans le Rhône.Forte d’une première expérience en tant qu’assistante commerciale, j’ai pu, au travers des missions qui m’ont été confiées, renforcer ma fibre commerciale en back office, dans le suivi et la gestion des clients de l’entreprisse tout en me servant de mes compétences commerciales acquises par mes précédents emplois comme commerciale terrain. De la proposition commerciale, au suivi des devis, à la réception des appels clients et à la création de supports informatiques pour l’entreprise, j’ai su relever tous les défis qui m’ont été confiés. Mes compétences commerciales, ainsi que ma rigueur, mon sérieux, mon sens de l’organisation, mon goût du travail en équipe seront des atouts incontestables pour réussir.



Mes compétences :

Relation client

Vente b to b

Microsoft Excel