Célia LECOINTE

COMPETENCE ACQUISE : cabinets comptables, Chaine de salons de coiffure, Mercedes, SFR....



Mon expérience en comptabilité, acquise à la fois, au sein de cabinets comptables et d'entreprises m'a permise de développer mon sens de l'organisation et des responsabilités.



Assistante puis collaboratrice comptable en cabinet d'expertise (5 ans d'expérience)

Credit manager Etoile Occitane Mercedes (3 ans expérience) puis dernièrement comptable service clients entrepris chez SFR.



Je suis une personne très motivée dans toutes les actions que j'entreprends, tant au niveau personnel que professionnel. Je suis conviviale, souriante, me permettant d'avoir de bonnes qualités relationnelles.

J'apprécie ENORMEMENT mon travail.



Atouts essentiels développés tout au long de mon expérience professionnelle :

* Rigueur, adaptation aux différentes tâches

* Organisation, autonomie

* Respect des délais et du volume de travail

* Communication et relationnel

* Application des procédures

* Force de travail et respect du groupe auquel je suis rattachée

* Travail en équipe, solidarité professionnelle

* Le respect de l'image de marque de la société ( Mercedes, SFR)



Mes compétences :

Autonomie

Bureautiques

Capacité d'écoute

Capacité d’écoute

Ciel

Confidentialité

Ecoute

Informatique

Mac

Organisation

Outils bureautiques

Paie

Respect des délais

Rigueur