Celia LONGLADE

Diplômée de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, j'ai obtenu un Master 2 Evaluation et gestion de Projets en 2010. Actuellement en poste chez Thales en tant qu'ingénieur études et développement, j'aspire à devenir chef de projet dans quelques années.



Présent dans 56 pays et employant 67 000 collaborateurs, Thales est leader mondial des systèmes d’information critiques sur les marchés de la défense et de la sécurité, de l’aérospatial et du transport.



Grâce à sa maîtrise des technologies les plus sophistiquées et des grands systèmes logiciels, Thales répond aux défis de sécurité que ses clients ont à relever dans un monde toujours plus complexe. Le Groupe est en particulier reconnu pour sa longue expérience du développement en synergie des technologies duales civiles et militaires impliquant un réseau mondial de 22 500 chercheurs de haut niveau. Fort de sa dimension internationale et de sa capacité à couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur, des équipements aux systèmes et aux services, Thales s’affirme comme l’acteur clé d’un monde plus sûr.



Mes compétences :

Bases de données

Bases de données Oracle

Design

Design Patterns

Eclipse

JAVA

JEE

Merise

Methodes

Microsoft SQL

Microsoft Technologies

Microsoft Visual Studio

MySQL

Oracle

PL-SQL

Plsql

PowerAMC

Sqlserver

StarUML

UML

Web

XMLSpy

PL/SQL