Célia MARCON

En poste depuis 7 ans sur un site industriel de grande taille, j'ai eu la possibilité de découvrir de multiples facettes de l'environnement en industrie:

Système de management, évaluation des impacts et fixation d'objectifs en conséquence.



Cette expérience me permet en outre d'apprendre à organiser des formations, campagnes de sensibilisation et à communiquer sur des projets en interne.



Mes compétences :

Organisation d'événement

Analyse de cycle de vie

OHSAS 18001

Bureautique

Analyse environnementale

Ingénierie

Norme ISO 14001

Animation de formations

Communication