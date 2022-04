Co-responsable de l'Unité Management Durable de la Haute Ecole d'ingénierie et de Gestion du canton de Vaud

Responsable du programme de formation continue et postgrade (CAS) en développement durable

Chargée de cours

Active dans des projets et mandats de prestations de service auprès des entreprises et collectivités publiques (mobilité douce, management environnemental, santé au travail, management durable des ressources humaines etc.)