Célia MARECHAL

Après avoir exercé durant 15 années dans le secteur de la distribution, dont 5 ans sur des fonctions managériales, j'ai préparé le titre professionnel de formatrice d’adultes que j’ai obtenu en 2014.

En 2015 j'ai intégré la société ADN Compétences en tant que formatrice puis en tant que responsable Digital Learning. ADN est une structure dynamique spécialisée dans la formation des acteurs de la distribution qui met en œuvre des actions combinant des méthodes actives de groupe ainsi qu’une pédagogie différenciée. Mon activité de formatrice est essentiellement axée sur la transmission des savoirs et des gestes métier par le biais d'applications terrain. Pour la partie FOAD, je pilote le développement de l'ingénierie pédagogique de notre plateforme d'apprentissage et suis en charge de la coordination des activités proposées aux apprenants.

Contactez-moi si vous souhaitez asseoir et/ou développer les compétences de vos équipes.



Mes compétences :

Grande distribution

Distribution spécialisée

Management

Recrutement

Evaluation des acquis

Préparation et animation d'actions de formation

Analyse de pratiques professionnelles

Animation du point de vente

Ingénierie pédagogique

Gestion de la relation client

Accompagnement vers l'emploi

Pack Office

Gestion de stock

FOAD