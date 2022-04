Célia MÉQUINION

J'ai découvert le métier du commerce il y à 8 ans, tout à fait par hasard, mais il s'est avéré que j'ai été séduite par ce domaine. Grâce à différents stages et emplois dans diverses enseignes, j'ai acquis des compétences et des connaissances en associant études et expériences professionnelles.

Aujourd'hui je réalise un bachelor dans le but de devenir Manager commerce dans la grande distribution, cette formation me permettra d'avoir les clés pour atteindre mon objectif.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Vente

Accueil des clients

Encaissement

Analyser les besoins et définir les objectifs