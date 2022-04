Celia PARIS

Aux recruteurs des assistant(e)(s) en commerce international, je peux vous aider à rendre votre service export plus efficace en vous apportant les compétences suivantes:



• Rigueur dans la préparation et gestion des dossiers

• L’organisation logistique

• Communication en plusieurs langues (français, anglais, espagnol)

• Le service clientèle



J’ai un bon sens relationnel. Je suis attentive à la dynamique de groupe et je m’adapte facilement (ayant vécu, étudié et travaillé dans une culture autre que la mienne sans difficultés majeures).



Mes compétences :

Assistance administrative

Commerciale

Coordination

Coordination logistique

ERP

Études de marché

Export

Incoterms

International

International Experience

Logistique

Marketing

Marketing International