Célia RATINAUD

Diplômée de l’École Nationale Supérieure de Physique de Marseille en 2003, spécialité Traitement du Signal et des Images, j’ai orienté mon expérience professionnelle en électronique afin de compléter ma formation.



Après plus de huit ans dans le domaine de l’électronique aéronautique, au sein de grands groupes industriels, j'ai opéré un changement de carrière.



J'ai intégré le domaine de la démonstration au sein du service marketing des produits de radiocommunication tactique du groupe Thales.

C'est un milieu passionnant, enrichissant et qui couvre un vaste panel d'activités.



Passionnée de danse et de sport en général, je participe à de nombreux spectacles et représentations.



Autoentrepreneuse, j'ai récemment créé ma marque. Je vends des bijoux originaux, que je confectionne moi-même, sur mon site internet que j'ai entièrement réalisé : http://www.ballapiapia.fr .

N hésitez pas à vous faire plaisir avec une création unique et sur mesure : colliers, boucles pour oreilles percées ou non percées, bracelets, bijoux de portables, broches, chaînes de main... il y en a pour tous les goûts ...



Mes compétences :

Adobe

Adobe Illustrator

Allemand

Anglais

Bureautique

Communication

Conception

Création

Electronique

Grec

Informatique

Internet

Marketing

Programmation

Publicité

Relation clientèle

Suite adobe

Traitement du Signal