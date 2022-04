Depuis le début de mes études en alternance en 2007, j'ai souhaité allier la technicité et le développement commercial. J'ai très vite encré mon cursus binaire au monde du bâtiment et du second œuvre plus précisément.



De plus en plus attirée par l'écologie et ses thématiques liées au monde du bâtiment, j'ai souhaité à la fin de mon master en commerce suivre une année de spécialisation dans l'efficacité énergétique des bâtiments.



Cette prise de conscience m'a permise aujourd'hui de trouver ma voie et de pouvoir m'épanouir aux travers des différentes affaires que j'ai pu suivre dans la rénovation énergétique de bâtiments. Car je pense, à ma petite échelle, faire partie de ces acteurs qui font évoluer le domaine du bâtiment avec une vision responsable et plus verte.



D'ailleurs, désireuse de continuer dans cette voie qui me passionne, je suis actuellement à la recherche d'un poste en tant que chargée d'affaires et/ou de projets transversaux. Je me tiens à votre disposition pour une prise de contact à votre convenance.



Bien à vous.



Célia Rodrigues



Mes compétences :

Microsoft Publisher

Microsoft Project

Microsoft Access

Autocad

Archireport

Apple Mac