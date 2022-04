Célia ROMULUS

Actuellement responsable du système qualité (maintien des certifications ISO 9001 / EN 9100 v 2016), de l'agrément de production PART 21G et des agréments de maintenance PART145/ FAR145 / CAR 573 (TCCA) et CCAR 145 (CCAC) pour l'atelier de maintenance et de la qualité en production série (management de 4 personnes).



Dans ce cadre, j'ai pour principales missions :

- la rédaction des manuels qualité (MQ, MOP/MOE et MOM) en lien avec les Autorités Aviation Civile,

- la formation et certification des signataires habilités d'EASA Form 1 (APRS) et des sujets navigabilité,

- l'amélioration continue des processus et de la documentation du système qualité, l'encadrement du technicien documentation,

- le management de 3 techniciens et d'un ingénieur assurance qualité production.