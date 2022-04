Celia THEVENIN

Je me suis spécialisée dans le champ de la promotion de la santé et de la prévention (compétence psycho-sociale, réduction des risques, gestion du stress, etc.), pour promouvoir le bien-être ; un enjeu de santé publique.

En utilisant des méthodes d’animation participative lors de mes expériences professionnelles, je me suis efforcée de faciliter la participation des publics (en milieu carcéral, scolaire et dans les quartiers prioritaires) qui me parait essentielle. J’ai les aptitudes nécessaires à la réalisation de diagnostics et de repérages des difficultés, pour permettre une orientation adaptée des personnes. Mon dynamisme et ma polyvalence me permettent d’être à l’aise dans la conception de comités de pilotage, de lieux d’écoute et d’espaces de formation, en individuel ou en groupe.



Mes compétences :

Psychologie

Bien être

Gestion du stress

Rédaction

Addictologie

Relationnel

Gestion de projet

Animation

Développement des compétences

Accompagnement de projet

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel