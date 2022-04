A 28 ans, je suis une passionnée de Design Graphique et de Digital et je souhaite aujourd’hui orienter ma carrière vers un métier qui me passionne.

Mon expérience, axée sur la communication cross media et la vente jusqu’à présent, me confère un grand sens des responsabilités, de la rigueur et de la relation client.

De nature curieuse et créative, c’est dans cette logique que s’inscrit ma démarche : allier ma passion à mon métier.



Je recherche une entreprise dans laquelle je puisse m’épanouir dans une ambiance agréable et une volonté de réussir ensemble. Evoluer dans un cadre exceptionnel tout en étant acteur de la stratégie de groupe.



Forte de mes connaissances en Marketing, Communication et Négociation grâce à mon Master Grande Ecole de Commerce et bénéficiant de 4 ans d’expérience, je souhaite me spécialiser dans le Marketing Digital.



Déveloper la stratégie Marketing et Communication de la marque, accompagner la direction dans la mise en place de la stratégie numérique, coordonner et briefer les agences de communication sur les différents projets, imaginer et coordonner des plans de communication attractifs, analyser les données, piloter la veille dans un constant soucis d’innovation... sont autant de missions qui me motivent fortement.

Déterminée, je suis prête à entreprendre de nouveaux challenges au sein d’une nouvelle marque.



N'hésitez pas à me contacter.



A bientôt



Célia TORRES



Mes compétences :

Publicité

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Réseaux sociaux

Stratégie digitale

Infographie