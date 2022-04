Célia VESCO

Je suis dynamique et capable de m'adapter à différentes situations et environnements. Mon moteur de travail est ma motivation et mon énergie, je m'investis pleinement dans mes missions.



Mon objectif principal est de me plaire au poste que j'occupe, et de faire profiter de mon envie de bien faire au reste de l'équipe. Je travaille pour l'équipe et le projet avant de travailler pour moi-même.



J'ai besoin de travailler dans un cadre établi mais permissif qui me permet de travailler à mon rythme et selon mes besoins. Il est important pour moi de pouvoir rester moi-même. De même, j'ai besoin de pouvoir exprimer et échanger autour de mes idées et celle des autres.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe Photoshop

Twitter

Facebook