Célie BIGORRE

Future ingénieure diplômée de l'Ecole Mines de Nantes option Génie des Systèmes Énergétiques ainsi que du Royale Institut of Technology de Stockholm, KTH, option Systèmes Énergétiques du Bâtiment, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études à partir du 1er Février 2015 dans le domaine de la performance énergétique et environnementale du bâtiment, conception comme réhabilitation, bâtiments tertiaires comme d’habitat collectif.



Mes compétences :

Excel

Machines thermiques et hydrauliques

Word

Mécanique des fluides

Power point

Mathlab

Bâtiment basse consommation

LEED

Designbuilder

Audit énergétique

Efficacité énergétique