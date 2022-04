De formation Ingénieure Statisticienne et informaticienne, passionné par les chiffres, j’aime l’analyse des données pour proposer différents modes d’action, je vous adresse ce courrier afin de vous faire part mon désir d’intégrer votre entreprise.



Ma formation polyvalente en Statistique, Informatique, Finance et Marketing ainsi que mon expérience professionnelle vers l’international dans la statistique, marketing et finances sont des atouts importants. Trilingue, Anglais-Espagnol-Français, je possède un relationnel client développé que je saurai mettre à votre disposition dans le cadre de vos projets.



Au-delà de mes compétences dans le domaine des statistiques, j’ai aussi une bonne maîtrise des outils de gestion de la relation client, et base des données. Cependant, je suis capable de m’adapter facilement à tout outil de travail.



Autonome dans mon travail mais avec une grand capacité d'écoute et dádaptation, je souhaite m’engager professionnellement dans diverses études. Mon projet professionnel étant solide, c’est animée d’une réelle motivation et enthousiasme.



Celina Astuquipan Brancati



Mes compétences :

Statisticien

Marketing

Informatique

Finances

crm

Création d'entreprise

Data mining

Webmarketing

Analyse fonctionnelle

Business Analysis