Céline ADOUT

•Elaboration et mise en oeuvre de projets

(Domaines privilégiés : formation/éducation,communication,

médecine, développement)

•Communication

Organisation de congrès, workshops et séminaires

•Formation

Gestion de formations présentielles et à distance

Elaboration de produits de formation :

• Etude des besoins Analyse Fonctionnelle

• Cahier des charges Création de supports

• Formation d’adultes (conception et enseignement) :

• Gestion des connaissances et gestion de projet

• Informatique grand public

• Technologies d’Information et de Communication pour

l’Enseignement et la formation



Mes compétences :

TICE

TIC

Communication

Gestion de projet

Ingénierie pédagogique

Développement international