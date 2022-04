Céline ALLAIN

Après une formation généraliste d'Ingénieur en Agriculture, j'ai effectué un parcours commercial complet dans des entreprises reconnues du monde de l'agro-fourniture, filière semence. Aujourd'hui j'occupe un poste de marketing et communication, toujours dans le monde de la semence.



Cela m'a permis de développer un profil de compétences très complet :

- suivi commercial

- négociation

- formation externe

- management et formation interne

- animation de groupes de projets

- études

- création et mise en place de supports de communication



Mes compétences :

Formation

Conseil

Vente

Négociation

Management

Études de marché