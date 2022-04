Céline AMAND

Je suis une personne au parcours atypique et c'est une de mes forces. Dynamique, organisée, appliquée et investie dans mon travail, j'aime être force de propositions et j’apprécie le travail d’équipe.

A l'écoute de nouvelles opportunités sur Grenoble ou ses environs proches, je suis à votre disposition pour vous rencontrer et vous faire part de mes diverses compétences qui seront sûrement appréciées au sein de vos équipes.



Leitmotiv : Organisation



En parallèle, je suis Artisan, créatrice de bijoux depuis 2007

http://lespolyfoly.free.fr/



Mes compétences :

Microsoft Word

Secrétariat

Facturation

Administratif

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Adobe Illustrator

OpenERP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Inventaire

Gestion des commandes

Réalisation de devis

Gestion des achats

Gestion des stocks

Organisation

Travail en équipe

Mise en page

Management

Créativité

Rédaction

Planification

Gestion de notes de frais

Accueil physique

Accueil téléphonique

Gestion administrative

Archivage électronique

Archivage

Classement

Traitement de texte

Gestion du courrier

Informatique