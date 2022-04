Céline AMSELLEM

Bonjour !



Après avoir coulé des jours heureux à l'université Paris Dauphine, me voici propulsée dans l'univers du travail!



Depuis Mars 2008, je travaille au coeur de la grande distribution, avec un objectif bien précis :

développer pour l'ensemble de nos consommateurs une offre qui soit pertinente mais également séduisante.

Dans le contexte actuel notre offre doit également être compétitive, pour offrir au meilleur prix à la fois qualité et innovation!!!



Si vous désirez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à me contacter.



A bientôt.



Mes compétences :

Chef de produit

Distribution

Grande distribution

Marketing