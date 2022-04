Celine ANDERHALT

DOMIANES DE COMPETENCES



Commerciale ( 3 ans d’expérience)

 Prospection et vente de produits de santé et de prévoyance au téléphone et en face à face sur le marché du particulier et travailleur indépendant.

 Organisation, prise de rendez-vous et suivi des plannings commerciaux pour les campagnes sur le marché des entreprises

 Expérience en relation client au téléphone avec rebond commercial, renégociation contrat, action en stop radiation





Administratif

 Réalisation de devis et saisie de contrats. (3ans)

 Gestion de rayon : assortiment rayon, gestion de stock et achat, négociation fournisseur et suivi des indicateurs de gestion. (7ans)

 Secrétariat courant et montage de dossiers de subventions et campagnes de presse. (10 ans)

 Gestion courante banque, suivi de la comptabilité, bilan financier annuel, budget prévisionnel. (10 ans)



Bureautique

 Utilisation du Pack Office

 Logiciels de gestion commerciale et clients (selligent, sieble)



Mes compétences :

Assistante commerciale

Chargé de clientèle

Commerciale

PME

Prise de rendez vous

Prospection

Téléprospection

TNS