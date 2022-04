Céline ANDERMAHR

Bonjour,



Recemment diplomée d'un Bachelor Communication- Gestion des entreprises à Sup de Com (Ecole de communication et de marketing).



Je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation débutant à la rentrée 2013 en tant qu'assistante Chef de Projet (ou Chef de projet junior) dans le domaine de la communication.

Mais aussi, en assistante chef de production dans le domaine culturel.



Je vous laisse le soin de parcourir "mon profil VIADEO" ou encore de consulter mon CV en ligne :

- http://www.doyoubuzz.com/andermahr-celine/cv/jobs/



Mes compétences :

Création graphique et logo

Relation clientèle

Accueil physique et téléphonique

Publicité

Marketing

Communication

Esprit d'équipe

Média

Internet

Radio