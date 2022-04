Céline ANSART-LE RUN

Spécialisée dans les filières céréalières, de l'obtention végétale à la deuxième transformation.



Compétences :

- Suivi de conjoncture (veille et analyse des marchés des matières premières, rédaction de notes de synthèse)

- Analyse stratégique (veilles et synthèses sectorielles en France et à l’international, analyse des dynamiques de marché et des trajectoires d’entreprise, suivi d’indicateurs économiques et financiers)

- Analyse macro-économique (prévisions et scenarios de prospective, simulations et études d’impact)

- Suivi analytique (Comptabilité analytique d’entreprises, benchmark des coûts et des marges)