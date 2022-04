Céline ARDOIN

Depuis plus d'un an, ingénieur Méthodes Logistiques chez Bosch Rexroth à Vénissieux, j'ai effectué mes études à l'INSA de Lyon dans le département Génie industriel. Cursus au cours duquel j'ai eu l'occasion d'effectuer 2 stages industriels et une année de césure. Je travaille actuellement sur la mise en place du module WM de SAP sur notre plateforme logistique.

Je compte sur ce réseau pour développer mes connaissances du monde industriel



Mes compétences :

Curiosité

Motivation

Perseverance