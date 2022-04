Céline ARNAUD

Ma civilité ? Mariée, deux enfants.

Mon cursus ? A 15 ans, j'ai choisi de me diriger vers la comptabilité...métier qui existera tant qu'il y aura de l'économie !

Après un BTS en comptabilité gestion et des 'petits boulots', je trouve un emploi en comptabilité 'fournisseurs, banque et franchiseur'...puis d'autres en intérim , suite à un déménagement. Après mon premier enfant, je reprends un poste unique de comptable....jusqu'à l'arrivée de mon second enfant. Pendant mon congé parental, je découvre la vente directe avec une centrale d'achat.... Quelle découverte !! C'est plus que de la vente directe....il s'agit de marketing relationnel !!!

Depuis, je m'inspire de cette méthode au quotidien...et mon réseau s'agrandit...

A ce jour, j'ai décidé de me reconvertir dans la communication relationnelle. Je suis en cours de création de ma nouvelle activité professionnelle....



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Ciel Compta