Céline ARNAUD

15 ans d'expériences juridique et de pilotage de projets d'aménagement et d'exploitation de foncier public.



Après 5 ans d'expérience en tant que juriste expert en droit public au sein de la Direction juridique de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), je suis actuellement à la Direction Régionale d'Avignon de la CNR et j'y exerce la fonction de responsable de service domanial (patrimonial).

A l'appui d'une connaissance du territoire rhodanien et de ses acteurs locaux, j'encadre une équipe de 10 personnes tournée vers la gestion immobilière et la valorisation foncière, à la fois en interne à l'entreprise, et à l'externe, pour accompagner des projets de tiers (publics et privés) sur le domaine de la CNR en lien avec la concession du fleuve Rhône.