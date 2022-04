Céline ARSIVAL

Bonjour à vous qui visitez cette page,



Que dire pour me résumer. En substance, ceci:

Je suis une femme de défi, énergique, autonome et très orienté business connexions. De par mes récentes expériences professionnelles en off shore sur le Maroc et la Tunisie, je pense avoir les qualités qui peuvent faire la différence sur le terrain, autour d’une table de négociation et dans mon relationnel développé avec mes clients.

Mais je n’oublie pas le cœur du métier de la relation client: Après 12 ans d’expérience professionnelle, j’ai développé les moyens de donner à mes collaborateurs les bases de travail saines, éthiques et productives. Je les accompagne dans leur montée en compétences, et les aide à acquérir les aptitudes nécessaire au fonctionnement d’une opération de qualité: aussi bien en termes de savoir-faire que de savoir-être. Ce sont les deux grandes qualités « Humaines » nécessaires au développement personnel des collaborateurs et à l‘avancement des projets de l‘entreprise que je représente.

Être manager c’est fédérer les gens sur un projet commun et les embarquer dans une aventure passionnante. J’espère que vous me donnerez l’occasion de vous le démontrer.



Mes compétences :

Gestion de projets

Management d'équipe

Management de projet

Service client

Vente en ligne