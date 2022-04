Mes compétences :

Contrôle de gestion industriel

Contrôle budgétaire

Auditeur

Contrôleur de gestion

Audit

SAP

Forecasting

US GAAP

SAP-netweaver- Business Warehouse

Internet

International Financial Reporting

Hyperion

Consolidations

Business Objects

Sarbanes-Oxley

Credit Notes

Accruals

revenue analysis

financial statements

budgeting

asset valuation

Sox implementation

Payroll

Monthly analysis

Microsoft Excel

Journal entries

IBM AS400 Hardware

HFM

Fixed Assets

External Audit

Essbase

Balance Sheet

Assembly Plants

Accounts Receivable

Accounts Payable