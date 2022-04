Céline BAPTISTA

Tout d'abord, merci de vous intéresser à mon profil!



Dynamique et motivée je suis prête à relever des défis, en équipe ou en autonomie!



Passionnée par le commerce, le marketing et les langues, j'ai suivie une filière internationale (Académie Commerciale Internationale - ESC Dijon) pour obtenir une Licence (Bac+3)



Actuellement, en poste de responsable achat et import dans une PME Bourguignonne. Je gère également le service ADV et ai intégré le comité de direction de la société.



Mes compétences :

Achats

Export

Communication

Incoterm

Cegid

Logistique

SAP

Traduction