Celine BARILLEAU

Je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière, relever de nouveaux challenges dans une fonction qui me permettrait de mettre en avant mon sens du service client, mes qualités liées au management et à l'intérêt que je porte aussi à la compétence commerciale.



15 ans d'expériences chez Bouygues Télécom, un parcours très riche.

D'abord au contrôle de gestion puis aux services généraux : responsable adjoint de site et responsable de sites.

Grâce à ce parcours, j'ai pu renforcer ma capacité d'adaptation, j'ai toujours eu l'envie de relever de nouveaux défis.



Ma rigueur, mon organisation, mon sens développé du service client, ma capacité à travailler aussi bien en autonomie qu'en équipe m'ont permis de mener à bien l'ensemble des objectifs qui m'ont été confiés.



Mes clés de réussite : motivation/détermination



Mes domaines de compétences et mes points forts : Le management (équipe et projet), le sens du service client, la gestion des contrats de nos prestataires dont un contrat FM, la gestion des bâtiments, l'obtention des certifications HQE Exploitation et ISO 50001 (1er site certifié en France), le travail transverse avec les fonctions supports.



Je porte un intérêt majeur à la qualité de service rendue à mes clients, leur bien-être et leur confort sont ma priorité, tout en respectant les règles et la politique de l'entreprise.

Aussi, l'important dans ce métier est la qualité relationnelle. Avec nos clients, également avec mon équipe, mes collègues, nos prestataires, nos supports et nos bailleurs. La base pour moi est là, le relationnel/l'écoute est une qualité dont je dispose, elle est essentielle pour mener à bien cette activité.



Bouygues Télécom m'a toujours accompagné dans le développement de mes compétences, j'ai pu bénéficier notamment d'une formation métiers de 400h : Technique (climatisation et électricité), ISO 50001, HQE, Management, Contrôles Réglementaires, Gestion contractuelle.





Mes compétences :

Relationnel

Management

Gestion de projet

Reporting

Gestion budgétaire

Certification

Contrôle qualité

Gestion de contrats

Coordination de travaux

Développement durable